وزير خارجية أذربيجان يكشف عن فتح مكتب تمثيل لبلاده في فلسطين قريبا

أكد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، اليوم الخميس، أن بلاده ستفتتح قريبا مكتب تمثيل في دولة فلسطين.

وقال بيراموف، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في رام الله، نقلته وكالة"وفا" اليوم، إنه بحث خلال لقائه مع المالكي تطوير العلاقات بين الجانبين في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين فلسطين وأذربيجان، الممتدة منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن بلاده ستوسع المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين لتصل إلى 25 منحة، إلى جانب عزمها بناء مدرسة في مدينة نابلس.

وأوضح: "نعتبر هذه الزيارة تأسيسا لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأسيسا لشراكة مستمرة بين أذربيجان وفلسطين"، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

من جانبه، قال المالكي، خلال المؤتمر: "التقينا اليوم مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان والوفد المرافق له كصديق لي شخصيا، وممثلا لدولة صديقة لفلسطين، وهذه هي الزيارة الأولى له لفلسطين، وتطرقنا إلى العديد من القضايا والعلاقات الثنائية في كيفية تطويرها وتعميقها، والحاجة لتوسيع القاعدة القانونية عبر توقيع المزيد من الاتفاقيات بين البلدين".

وأضاف المالكي، أن نظيره الأذربيجاني سيزور فلسطين قريبا من أجل افتتاح مكتب تمثيل جمهورية أذربيجان لدى فلسطين، ولعقد دورة جديدة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري.

وشكر المالكي نظيره الأذربيجاني، على الدعم الذي تقدمه بلاده لفلسطين في المحافل الدولية، ووقوفها مع الحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية، وتصويتها المستمر والمتكرر لصالح دولة فلسطين بما فيها التصويت الأخير المتعلق بمحكمة العدل الدولية.

وأوضح المالكي، أنه "جرى خلال اللقاء التطرق للوضع على الأرض، وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال، إضافة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات".

وسبق المؤتمر الصحفي لقاء بين الجانين الفلسطيني والأذربيجاني، ثمن خلاله المالكي قرار أذربيجان افتتاح مكتب تمثيل في مدينة رام الله، قائلا إن ذلك سيعزز التعاون مع جمهورية أذربيجان في عديد المجالات، ومن شأنه أن يسهم بتعزيز وتوطيد العلاقات بين بلدينا، معربا عن أمله بأن يتم رفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة قريبا.

وأضاف المالكي، أنه تم الاتفاق على عقد جلسة مشاورات سياسية على المستوى الوزاري خلال الزيارة المقبلة، كما تطرق إلى أهمية توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، خاصة بين الوكالة الأذرية للتعاون الدولي ونظيرتها الفلسطينية.

وكان بيراموف قد وصل أمس الأربعاء، إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في تل أبيب، بعد أسبوع واحد من تقديم أول سفير لأذربيجان أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.