إسبانيا تعتزم إرسال 6 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس، اليوم الأربعاء، إن بلادها تعتزم تزويد أوكرانيا بـ10 دبابات ليوبارد ألمانية الصنع من طراز "2 ايه 4" القديم، وستصل 6 دبابات منها في الأسبوعين المقبلين، إلا أنها لن تزود كييف بمقاتلات.

وأوضحت الوزيرة، خلال نقاش برلماني بشأن المساعدات العسكرية الإسبانية لأوكرانيا، أنه سيتم إرسال الدبابات الأربع المتبقية في وقت لاحق لأنها يجب أن تخضع لإصلاحات لتأهيلها للخدمة.

واستبعدت وزيرة الدفاع الإسبانية، بشكل قاطع إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقالت الوزيرة إن إسبانيا ليس لديها مقاتلات "اف-16" من الطراز الذي ترغب أوكرانيا في الحصول عليه.

وأكدت أمام نواب البرلمان، أنه من المستحيل تزويد أوكرانيا بطرازات مختلفة من المقاتلات لأن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها سيستغرق ما يصل إلى عامين.