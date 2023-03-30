ثقافة المنيا تقدم سهرة رمضانية عن مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل

قالت الدكتورة رانيا عليوة، مدير عام ثقافة المنيا، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظم عددًا من المحاضرات واللقاءات الثقافية، ضمن برنامج "سهرة رمضانية"، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف، يشارك بها نخبة من الشيوخ والعلماء بوزارة الأوقاف.

وأقام قصر ثقافة المنيا سهرة رمضانية جمعت بين الأدب من شعر ونثر وروحانيات شهر رمضان، وذلك بمشاركة نادى أدب المنيا والعديد من رموز المجتمع بمحافظة المنيا، قدمها الدكتور شوقى السباعي رئيس نادي أدب المنيا، وتحدث عن أهم المظاهر احتفالا بالشهر المبارك.

ثم تحدث الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة أوقاف المنيا عن شهر رمضان ومظاهره الجميلة، واستعداد الشعب المصري لقدومه وما يمثله من سعادة غامرة للجميع، وتطرق إلى مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل منذ القدم، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تحدث عن فريضة الصيام فى رمضان، وأيضا النفحات الإيمانية والكرم التي تميز هذا الشهر الفضيل، فهو شهر الصبر والإحسان والمواساة ويزداد فيه رزق المؤمن.

ثم تحدث عن ليلة عظيمة به ألا وهي ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر، وأن القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما حسب الوقائع والأحداث فنزل عشر سنوات بالمدينة وثلاثة عشر سنة بمكة المكرمة ونزلت آية بين مكة والمدينة.

وتحدثت الدكتورة رانيا عليوة، عن تأثير شهر رمضان على النفس وخاصة الفنانين وكيف تصبح الروحانيات والطقوس مصدرا ملهما لشتى أنواع الفنون، موضحة للحضور لماذا يصبح هذا الشهر الكريم ملتقى للفنانين لعرض تلك الإبداعات ومشاركتها مع الجماهير.

وقالت عليوة، إنه عقب الندوة، عقدت أمسية شعرية لكوكبة من الشعراء والأدباء منهم الشاعر مصطفى السيد، أيمن السيد، أحمد أبو بكر، طارق العيسوي، شوقية كامل حيث تبارى كل منهم بالعديد من القصائد التي تنوعت بين الفصحى والعامية، وذلك بحضور الدكتورة أمل عليوة، مدير عام مكتبة مصر العامة بالمنيا، فاطمة الزهراء مدير إدارة المرأة والطفولة بمحافظة المنيا، ناصر جمال الدين، والعديد من مديري الإدارات بالفرع ورواد القصر.

وتهدف هذه السهرات إلى نشر والقيم والأخلاق الفاضلة، والعمل على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية والاستفادة الجادة من الوقائع التي تسرد بالسهرات الرمضانية خلال الشهر الفضيل، وتقام هذه السهرة الأربعاء من كل أسبوع بالقصر.