رئيس أوكرانيا يدعو إلى مزيد من الوحدة بين الدول الديمقراطية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تعزيز الوحدة بين الدول الديمقراطية، حيث إن ذلك من شأنه تمكين الدول الملتزمة بنظام عالمي قائم على القواعد من مواجهة خطر الاستبداد.

وعقب مشاركة زيلينسكي في قمة من أجل الديمقراطية، تستضيفها أمريكا، قدم الرئيس الأوكراني الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن لدعمه أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية بالبلاد.

وقال زيلينسكي إنه رغم أن العالم يشهد" أكبر وحدة للدول الديمقراطية منذ وقت طويل"، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التضامن لهزيمة الاستبداد والقمع.