عمرو الليثي يهدي سيدة بسيطة مبلغ 10 آلاف جنيه في واحد من الناس

التقى الإعلامي عمرو الليثي، بسيدة مصرية بسيطة في الشارع تدعى (هبة السيد رسلان) ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة الحياة، وقالت إنها تبلغ من العمر 27 سنة ولديها 3 أطفال، وهي تبحث عن عمل.

أضافت هبة السيد رسلان، أن ظروفها المعيشية صعبة وزوجها متوفي قبل شهرين داخل المسجد أثناء تأديته صلاة الفجر، وجاءت وفاته بعد وفاة والدته بـ15 يوما فقط، متابعه: "كان يعمل نجار وأنا أعيش مع أبي وأمي نأكل ونشرب وأذهب إلى منزلي آخر اليوم".

وأكملت: "بدور على شغل علشان عيالي ياكلوا بالحلال"، وأهدى الإعلامي عمرو الليثي السيدة المصرية مبلغ 10 آلاف جنيه لمساعدتها على ظروف الحياة.

جدير بالذكر أن برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي يقدم حملة خير لكل الناس خلال شهر رمضان.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يومياً على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجآت" والتي تحقق أماني وأحلام الناس يومياً وترسم البسمة علي شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية، يذاع برنامج "واحد من الناس" في الرابعة عصرًا يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.