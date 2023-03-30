جنوب إفريقيا تطلب من الإمارات تقديم تحديث بشأن تسليم الأخوين جوبتا

أعربت حكومة جنوب إفريقيا، عن قلقها بسبب عدم تقديم دولة الإمارات تحديث حتى الآن، فيما يتعلق بطلب تسليم الأخوين راجيش وأتول جوبتا، المطلوبين بتهم غسل الأموال والاحتيال.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، بأنه في حين تسعى السلطات في جنوب أفريقيا إلى التأكد من أن طلبها لإعادة الرجلين، يفي بمتطلبات دولة الإمارات، لم يتوفر تحديث للأمر، بحسب ما قاله وزير العدل، رونالد لامولا، في بيان له اليوم الخميس.

وقال لامولا، إن السلطة المركزية في جنوب أفريقيا تقدمت بالعديد من الاستفسارات لدولة الإمارات.

وأوضح لامولا أن "الطلب الأخير هو عقد اجتماع عاجل بين السلطتين المركزيتين، ووزير العدل والإصلاحيات ونظيره في دولة الإمارات".

وأضاف أن "الوزارة تتابع هذه المسألة عبر القنوات الدبلوماسية، عملا بمعاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين".

جدير بالذكر أن الأخوين المطلوبين على خلفية مزاعم بالتخطيط لسرقة مليارات الدولارات من شركات حكومية، لطالما نفيا هذه المزاعم.