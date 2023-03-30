أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة سامح السيد أن أزمة ارتفاع الدواجن كانت أزمة عابرة وقد انتهت، مشيرا إلى أن الدواجن تشهد انخفاضا في الأسعار.

وقال السيد خلال اتصال هاتفي مع فضائية (صدي البلد) لبرنامج (على مسئوليتي)، مع الإعلامي أحمد موسي، إنه تم الإفراج عن أعلاف قيمتها 196 ألف طن، معلنا أن مدخلات الإنتاج بها وفرة الآن ولا توجد أية مشكلات في الأعلاف.

وأشار إلى أن الأسعار انخفضت وهناك كميات كبيرة من الدواجن مطروحة في الأسواق، لافتا إلى أن سعر الدواجن انخفضت من 85 جنيها إلى 65 و63 جنيها، أي أن هناك 22 جنيها، انخفاضا في أسعار الدواجن في شهر فقط.

وأضاف أن سعر كيلو البانية انخفض حيث يتراوح - الآن - ما بين 140 جنيها إلى 150 ، بعد أن كان قد وصل لأكثر من 200 جنيه.