بن زايد وأردوغان يبحثان هاتفيا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحث «أردوغان» خلال الاتصال مع نظيره الإماراتي، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

ومطلع الشهر الجاري، وقعت الإمارات وتركيا، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وتستهدف الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، أي ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

وتسهم الاتفاقية أيضا بشكل فاعل في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وتخلق 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، وتحسن الوصول إلى السوق التركية للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

وبلغت الصادرات غير النفطية إلى تركيا قيمة 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021، بينما نمت قيمة عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم بنسبة 87% لتصل إلى 2.3 مليار دولار عام 2022.