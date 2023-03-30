أبو الغيط ووزير الخارجية الجزائري يتابعان تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة

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تلقى وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، هنأ أبو الغيط، الوزير الجزائري بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، وتبادل معه التهاني والمباركات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واستعرض الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وجامعة الدول العربية، وكذا آفاق تعزيز العمل العربي المشترك؛ تحقيقا لمصالح الأمة العربية وخدمة لقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وطرح الوزير الجزائري متابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر، مشددا على أهمية تشكيل الآليات المتفق عليها بهذا الخصوص، لا سيما اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالعمل من أجل نيل دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وشهد الاتصال الاتفاق على معالجة هذه المواضيع، في إطار التنسيق بين الأمانة العامة والممثلية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=536763865271318&set=a.194979306116444