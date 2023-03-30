أفاد البنك المركزي الروسي بأن احتياطيات البلاد الدولية بلغت في 24 مارس الجاري 594.3 مليار دولار، مقابل585.8 مليار دولار قبل أسبوع.



وأشار البنك المركزي في بيان نقلته وكالة انترفاكس اليوم الخميس، إلى أن الاحتياطيات، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا، ارتفعت بواقع8ر8مليار دولار خلال أسبوع من8ر585مليار دولار في17 مارس إلى594.6 مليار دولار في الرابع والعشرين من نفس الشهر.



وخلال العام الماضي ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 7.5%، وبلغت بحلول العام الجاري 598.8 مليار دولار.



وتشمل احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم أصولا أجنبية عالية السيولة، النقد الأجنبي والذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة.