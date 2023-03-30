65 متسابقا من أنحاء العالم يتنافسون بجائزة دبي للقرآن الأكبر عالميا

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الدورة الجديدة من الجائزة يتنافس فيها 65 متسابقا من حفظة كتاب الله الممثلين لبلادهم.

وتعد جائزة دبي الدولية للقرآن، أكبر مسابقة للقران الكريم في العالم من حيث حجم الجوائز والمنافسات والتنظيم.

وقال الدكتور سعيد حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الدورة الجديدة التي تستمر حتى 11 رمضان، يتنافس فيها متسابقون غير ناطقين باللغة العربية من آسيا وأفريقيا وأوروبا ومنهم متنافسون من الفلبين ومالاوي وجيبوتي والكاميرون والبرتغال وبلجيكا، بخلاف الدول العربية.

وأضاف حارب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الدورة الجديدة التي تقام للعام الـ26، تستقبل آلاف المهتمين لمتابعة اختبارات المتسابقين بقاعة المنافسات، إضافة إلى عشرات الآلاف من المتابعين عبر شاشات التلفزة والمنصات الإلكترونية للجائزة.

وذكر أن أعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين عملوا على مدار عام كامل لتنظيم الدورة الجديدة للحفاظ على تميز الجائزة محليا وإقليميا، ولتعزيز مكانتها بين مثيلاتها من الجوائز والمسابقات في العالم، وبين حفظة القرآن بالدول الإسلامية والجاليات الإسلامية حول العالم، الحريصون على المشاركة فيها سنويا.

وأضاف أن الجائزة حققت تطورا كبيرا خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من ربع قرن، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المشاركين على مدى الـ25 عاما الماضية بلغ أكثر من ألفي مشارك.

وذكر أن الجائزة في دورتها الجديدة تتضمن توجيه 500 سؤال للمشاركين، تتولى توجيهها لجنة التحكيم الدولية التي تضم الدكتور أحمد بن حمود الرويثي من السعودية، والدكتور سالم الدوبي من الإمارات، والشيخ عبدالله عيش من المغرب، والدكتور جمال فاروق من مصر، والدكتور أحمد ميان تاهومي من باكستان، والشيخ شعيب مجيب الحق من بنجلاديش.

ولفت حارب إلى أن المسابقة تشهد هذا العام تنافسا شديدا من قبل المتسابقين الذين أظهروا تميزا كبيرا في الحفظ والتلاوة وبفارق بسيط في مستوياتهم.

وأكد متنافسون في المسابقة، أن جائزة دبي الدولية للقرآن تحفز الشباب لحفظ كتاب الله الكريم وتفهم تعاليمه، مشيرين إلى أن المكانة الكبيرة للجائزة على المستوى الدولي جعلها حلما لكثير من حفظة القرآن الكريم للمشاركة فيها وحضور فعالياتها.