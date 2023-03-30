 زيلينسكي: الجيش الروسي ليس قويًا لأنه يقاتل في أرض ليست ملكه - بوابة الشروق
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زيلينسكي: الجيش الروسي ليس قويًا لأنه يقاتل في أرض ليست ملكه

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 9:41 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 9:41 م

جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، تأكيد إيمانه بالنصر في الحرب التي شنتها روسيا علي بلاده، معتبرًا أن الجيش الروسي ليس قويًا كما يوحي.

وأكد زيلنسكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - أن الحرب غيرت الأوكرانيين إلى الأبد، ووضعتهم أمام تحد كبير للغاية، لافتًا إلى أن تلك الحرب كان من الممكن أن تؤدي إلي انقسام الأوكرانيين.

وأشار الرئيس الأوكراني - خلال محطته الجديدة من جولاته على جبهات القتال - إلى أن هذه الحرب وحدت الأوكرانيين جميعًا في لحظة حرجة للغاية، مشيدًا بدور القيادات المحلية والأهالي ورؤساء البلديات.

وأضاف أن 99% من أبناء البلدات المحررة عادوا لاستكمال الحرب ضد القوات الروسية، مشددا علي أن الجيش الروسي ليس قويًا لأنه يقاتل في أرض ليست ملكه.


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