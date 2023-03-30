زيلينسكي: الجيش الروسي ليس قويًا لأنه يقاتل في أرض ليست ملكه

جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، تأكيد إيمانه بالنصر في الحرب التي شنتها روسيا علي بلاده، معتبرًا أن الجيش الروسي ليس قويًا كما يوحي.

وأكد زيلنسكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - أن الحرب غيرت الأوكرانيين إلى الأبد، ووضعتهم أمام تحد كبير للغاية، لافتًا إلى أن تلك الحرب كان من الممكن أن تؤدي إلي انقسام الأوكرانيين.

وأشار الرئيس الأوكراني - خلال محطته الجديدة من جولاته على جبهات القتال - إلى أن هذه الحرب وحدت الأوكرانيين جميعًا في لحظة حرجة للغاية، مشيدًا بدور القيادات المحلية والأهالي ورؤساء البلديات.

وأضاف أن 99% من أبناء البلدات المحررة عادوا لاستكمال الحرب ضد القوات الروسية، مشددا علي أن الجيش الروسي ليس قويًا لأنه يقاتل في أرض ليست ملكه.