زيلينسكي: مساحة الأراضي المزروعة بالألغام في روسيا تعادل ضعف مساحة النمسا

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن المساحة الإجمالية التي زرعت فيها القوات الروسية الألغام تبلغ 174 ألف كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة النمسا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب أمام المجلس الوطني للنمسا عبر الفيديو اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن "174 ألف كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا مزروعة بالألغام الأرضية والقذائف الروسية من مختلف الأنواع التي لم تنفجر. وهذه المنطقة تمثل مساحة النمسا مرتين".

وتابع أن الروس تركوا آلاف المتفجرات والقنابل اليدوية مخبأة في المباني والحدائق والمتنزهات والساحات الخاصة بالسكان العاديين، والتي تحصد أرواح الأوكرانيين في الأراضي المحررة كل يوم تقريبًا.

وتحدث رئيس أوكرانيا عن الحالات التي ترك فيها الروس عمدًا أجهزة متفجرة في الآلات الموسيقية والأجهزة المنزلية وأشياء مختلفة قبل مغادرة المستوطنات الأوكرانية، وأكد أهمية مساعدة أوكرانيا في إزالة الألغام.

يذكر أن النمسا أصبحت واحدة من آخر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي استمع برلمانها إلى خطاب الزعيم الأوكراني. وحاليًا، من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، لم توفر بلغاريا والمجر فقط للرئيس الأوكراني مثل هذه الفرصة.