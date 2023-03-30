ملك بريطانيا: قرار ألمانيا بتقديم مساعدات لـ أوكرانيا شجاع ومهم

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أشاد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بالمساعدات الألمانية واسعة النطاق لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقال ملك بريطانيا اليوم الخميس، في خطابه أمام البرلمان الألماني "بوندستاج": "قرار ألمانيا بتقديم مثل هذا الدعم العسكري الكبير لأوكرانيا يعد قرارا شجاعا ومهما للغاية ومرحبا به.. ألمانيا والمملكة المتحدة تضطلعان بدور قيادي مهم".

وتابع الملك تشارلز الثالث، أن كلا البلدين رد فعل حاسم بوصفهما أكبر الدول المانحة بأوروبا، واتخذا قرارات ربما لم يكن من الممكن تصورها قبل ذلك.

وأضاف أن الحرب تسببت في معاناة لم يكن من الممكن تصورها لكثير من الأشخاص الأبرياء.

وقال: "كثير من الحيوات تم تدميرها، وتم دهس الحرية وأشخاص بوحشية، أمن أوروبا مهدد، وكذلك قيمنا الديمقراطية".

ويشار إلى أن ظهور الملك تشارلز الثالث في البرلمان الألماني، كان النقطة المحورية في اليوم الثاني من زيارته الرسمية بصحبة الملكة كاميلا في برلين.