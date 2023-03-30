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ملك بريطانيا يدون اسمه في الكتاب الذهبي لبرلين

الأمير البريطاني تشارلز
الأمير البريطاني تشارلز
د ب أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 3:56 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 3:56 م

 

سجل ملك بريطانيا تشارلز، اسمه في الكتاب الذهبي لبرلين، وفقا لما أكدته مستشارية مجلس الشيوخ ببرلين اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويشار إلى أن التدوين تم في فندق أدلون، بحضور عمدة برلين فرانتسيسكا جيفاي.

وانتظر عدد كبير من الأشخاص أمام الفندق من أجل رؤية الملك تشارلز.

وأكد كثيرون، أنهم مروا بالمنطقة بالصدفة، إلا أنهم يرغبون في الاستفادة من فرصة وجودهم حاليا لرؤية الملك.

وقالت سيدة بريطانية في برلين كانت في طريقها إلى العمل وتوقفت أمام فندق أدلون: "أود رؤيته (رؤية الملك) لأنها أول زيارة رسمية له خارج البلاد بعد إعلانه ملكا، إنه يرغب في تحسين العلاقات بين بريطانيا وألمانيا، وأرى ذلك أمرا جيدا".


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