الإسماعيلي يحقق فوزا مثيرا أمام سموحة بالدوري

استعاد فريق الإسماعيلي الإنتصارات من جديد بالفوز على سموحة مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-1 في الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

وسجل أهداف الإسماعيلي، أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي، فيما سجل التونسي مالك بعيوي هدف سموحة الوحيد.

ويعد هذا الفوز هو الأول للإسماعيلي خارج أرضه منذ الانتصار على إنبي في الجولة الثامنة بنتيجة 2-1.

وللمرة الأولى منذ الجولة 27 من الموسم الماضي يسجل الإسماعيلي 3 أهداف خارج أرضه في الدوري المصري.

وانتصر حمزة الجمل لأول مرة مع الإسماعيلي بعد توليه المسؤولية وانتهاء المباريات الثلاث الماضية بالتعادل.

ورفع الإسماعيلي رصيده لـ 19 نقطة ودون خسارة للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري في المركز الـ 15، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، بينما تكبد سموحة هزيمته السابعة هذا الموسم الحالي وتوقف رصيده عند 27 نقطة.