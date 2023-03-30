 الحزب الحاكم في بولندا يعتزم زيادة إعانات الأطفال إلى نحو 56 مليار زلوتي سنويا - بوابة الشروق
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الحزب الحاكم في بولندا يعتزم زيادة إعانات الأطفال إلى نحو 56 مليار زلوتي سنويا

وارسو - د ب أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 10:04 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 10:04 ص

قالت صحيفة "جازيتا ويبوركزا" البولندية، نقلا عن سياسي من حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا لم تذكر اسمه، إن الحزب اتخذ بالفعل قرارا بزيادة الإعانة التي تدفعها الدولة شهريا لكل طفل وسط الانتخابات المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن السيناريو الأكثر احتمالا هو زيادة الإعانة الشهرية من 500 إلى 700 زلوتي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الصحيفة، نقلا عن حسابات أجراها أوسكار سوبوليفسكي من مبادرة "ديباتا إمريتالنا"، إن تلك الزيادات تعني زيادة الإعانات السنوية للأطفال إلى نحو 56 مليار زلوتي من نحو 40 مليار زلوتي في الوقت الحالي.


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