روسيا تعمل على فتح خطوط جوية مباشرة مع عدد من دول الشرق الأوسط

صرح رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي «روس أفياتسيا» ألكسندر نيرادكو، اليوم الخميس، بأن روسيا تعمل على فتح خطوط جوية مباشرة مع ميانمار وفيتنام والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الخميس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال نيرادكو: «في المستقبل، للعام الحالي، يتم العمل على فتح الاتصالات الجوية مع ميانمار، واستئناف الرحلات الجوية إلى فيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية».

وأضاف «كما تدرس شركات الطيران الروسية إمكانية إطلاق رحلات جوية إلى دول القارة الأفريقية، مثل، إثيوبيا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، وتونس، ودول أخرى».