كاهن كنيسة بالإسكندرية يطلق مبادرة لتوزيع شنط رمضان

أطلق القس روفائيل حلمي، راعي كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بمنطقة الزوايدة، شرقي الإسكندرية، مبادرة لتجميع وتوزيع شنط رمضان على جيرانه المسلمين، بالإضافة إلى توزيع هدايا رمضانية على الأطفال في المنطقة، وإهداء 3 صكوك إطعام لممثل مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

وقال مسعود الزعيري، من شيوخ أوقاف الإسكندرية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المبادرة تعبير حقيقي عن روح المحبة والمودة بين عنصري الأمة في شهر رمضان المعظم، وهي ليست جديدة بل متكررة.

وقال القس روفائيل حلمي، إن المبادرة بدأت منذ عام 2018، وكانت عبارة عن إفطار رمضاني ومع أزمة كورونا، تغير الوضع إلى توزيع "شنط" رمضانية على أهل القرية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعبر عن الوحدة الوطنية عبر تجهيز "شنط" رمضان لتوزيعها علي جيرانهم المسلمين الأكثر احتياجًا؛ تيمنًا بهذا الشهر الفضيل، الذي يتوافق أيضًا مع الصيام الكبير للإخوة الأقباط.

وأضاف أن الشعب المصري نسيج واحد، ويتعايش مع بعضه البعض كالجسد الواحد على أرض وطن واحد خلف قيادة واحدة هي الرئيس عبدالفتاح السيسي - وفقه الله - "وأننا لا نردد مسلما ومسيحيا وإنما نرفع شعار مصري ومصري، وهذا ما يمثله خير تمثيل وجود الجامع أمام الكنيسة".



