أبو الغيط يؤكد أهمية التعاون العربي الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة، رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإلاضافة إلى عدد من مسئولي جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، بأن أبو الغيط تناول خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة.

كما استعرض أبو الغيط رؤيته ومواقف الجامعة العربية تجاه هذه القضايا، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية العربية الأوروبية، مشيراً إلى اهتمام سفراء الاتحاد الأوروبي بالتعرف على رؤى الأمين العام حيال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية في ضوء التصعيد الإسرائيلي وحملة القمع والتنكيل التي يباشرها جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية.

كما استفسر السفراء الأوروبيون حول تطورات الأزمات العربية، لا سيما في سوريا وليبيا.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط اطلع سفراء الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء على بعض التطورات الخاصة بمسارات العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة، لا سيما مع قرب انعقاد القمة العربية في الرياض، كما استمع إلى رؤى وتقييمات المسئولين الأوروبيين لمستوى التطور في العلاقات العربية الأوروبية.