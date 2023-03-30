أبناء تعليم الجيزة فى زيارة لقاعدة غرب القاهرة الجوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، تفقد أبناء المحافظة قاعدة غرب القاهرة للقوات الجوية، التي تعد أحد أبرز المتاحف العسكرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ90 لإنشاء القوات الجوية والذكرى الـ49 لعيد القوات الجوية، جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستمع الوفد، لشرح تفصيلى لتاريخ القوات الجوية، واستعراض إبان حرب أكتوبر بطولات وتضحيات القوات الجوية وحروب مصر السابقة وحتى تحقيق نصر أكتوبر 1973، وذلك من خلال عددا من قدامى قادة القوات الجوية.

وأعرب الوفد، عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة، مشيدين بما لمسوه خلال زياراتهم المختلفة بالجهود المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير والتحديث، مؤكدين أهمية تلك الزيارات ولبث روح وتنمية الولاء والانتماء للوطن.