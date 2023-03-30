وزير الطاقة الأوكراني: تسلمنا 25 طن مساعدات إنسانية من كندا

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، إن بلاده تسلمت سبع دفعات من المساعدات الإنسانية من كندا، بوزن إجمالي 25 طناً؛ للتغلب على تداعيات العملية العسكرية الروسية.

وقال وزير الطاقة الأوكراني -خلال اجتماع مع وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس-: "لقد تلقت أوكرانيا بالفعل سبع دفعات من المساعدات الإنسانية من الجانب الكندي بوزن إجمالي يزيد عن 25 طنًا".. مضيفا: "حاليًا، نحن في انتظار محولات من فئات الجهد المختلفة التي يحتاجها قطاع الطاقة بشكل عاجل، والتي يقدمها شركاؤنا الكنديون".

وأفاد جالوشينكو بأنه ناقش مع ويلكنسون الحاجة إلى توسيع نطاق العقوبات على الصناعة النووية الروسية والمشاريع الواعدة للمستقبل مع مزيد من التعاون بشأن استعادة قطاع الطاقة الأوكراني والاستعداد لفصل الشتاء المقبل.