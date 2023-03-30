 بسوار يحمل بياناتهم.. السعودية تُفعل مبادرة لحماية الأطفال في المسجد الحرام - بوابة الشروق
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بسوار يحمل بياناتهم.. السعودية تُفعل مبادرة لحماية الأطفال في المسجد الحرام

منال الوراقي
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 6:17 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 6:17 ص

فعلت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية مبادرة بعنوان "سوار غرس العطاء" خلال شهر رمضان المبارك للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.

وأوضحت مديرة إدارة برئاسة شئون الحرمين، مريم بنت قاسم الأهدل، أن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته ورقم للتواصل على أن يتم وضعه للأطفال كوقاية في حال فقدان الطفل، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل.

كذلك يحتوي السوار على باركورد كتيب غرس باللغات المختلفة، موضحة أنه يتم تنفيذ المبادرة في التوسعة السعودية الثالثة "توسعة الملك عبد الله".

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