ليبيا تبدأ إنتاج النفط من حقل إيراون

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بدء إنتاج النفط الخام من حقل إيراون الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب حقل الشرارة العملاق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الإنتاج المبكر للحقل يصل إلى 3 آلاف برميل يوميا، في حين من المتوقع وصول إنتاجه إلى 16 ألف برميل يوميا عند الانتهاء من حفر وتشغيل كل آباره وخط الأنابيب الذي يربطه بحقل الشرارة.

وقالت مؤسسة النفط الليبية، في بيان، إن بدء الإنتاج من حقل إيراون يأتي تنفيذاً لسياسة المؤسسة للرفع من معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً.

وأشارت إلى أن شركة زلاف ليبيا المطورة للحقل تعتبر من أولى الشركات التي تتبنى خطة نقل النفط الخام عن طريق الصهاريج وذلك بمعدل 12 رحلة يومياً من خزانات الإنتاج بحقل إيراون إلى وحدة المعالجة السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.