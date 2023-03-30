رئيس الوزراء الأوكراني: مشروع إعمار أوكرانيا يتيتح العديد من الفرص للأعمال التجارية

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن إعمار أوكرانيا هو المشروع الأكثر طموحا في القرن الحادي والعشرين والذي يفتح فرصا وآفاقا كبيرة أمام الشركات والأعمال التجارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده رئيس الوزراء الأوكراني في سلوفاكيا للمجموعات الداعمة لأوكرانيا، حسبما نقلت البوابة الإليكترونية للحكومة الأوكرانية اليوم الخميس.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني: "نتمتع بالفعل بالعديد من المزايا التي لا جدال فيها للمستثمرين، بما في ذلك الخدمات اللوجستية المريحة في الاتجاه الغربي، والعاملين المؤهلين تأهيلا عاليا والمتعلمين والبنية التحتية الواسعة".

وأشار إلى أن إعمار أوكرانيا، هو أكثر المشاريع طموحا في القرن الحادي والعشرين، ويتطلب موارد ضخمة ويفتح فرصا وآفاقا لا حصر لها للأعمال التجارية.

وتحدث شميهال عن خمسة قطاعات واعدة في البلاد وهي: الطاقة والمجمع الصناعي العسكري والزراعة والموارد الطبيعية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.

وقال "نحن نبني اقتصادا جديدا. ونقوم بتنشيط شراكة بين القطاعين العام والخاص واعتمدنا تشريعات حديثة بحيث تظهر العشرات ثم المئات من مشاريع الامتياز القوية في أوكرانيا".