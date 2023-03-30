رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجه برصد جميع مخالفات البناء وإزالتها بشكل فوري

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وجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بإزالة فورية لمخالفات البناء ورصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير.

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تمت الإزالة الفورية لزيادة في النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعة رقم ١٢٩١ بالحي الثانى مج ٦، وإزالة الإعلانات المخالفة بالمحور المركزي ومنطقة الحصري وطريق جمال عبدالناصر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم رفع المخالفات منطقة الفاصل السكني الصناعي أمام المنطقة الصناعية الأولى، وإزالة الغرفة المقامة في الحديقه بكمبوند هاي لاند بمنطقة جنوب الأحياء، وإزالة زيادة فى البكونات الخلفيه للقطعة رقم ١٥٦٥ ح٢ مج ٦.

ووجه رئيس الجهاز، رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل ضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ولن يسمح بأى مخالفة بناء جديدة.

ونو إلى أنه في حالة وجود أى شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن رقم (١٥١٠٠) على مدار ٢٤ ساعة.