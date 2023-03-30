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قبل العودة لليفربول.. صلاح يودع منتخب مصر بعد رباعية مالاوي

الشروق
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 12:22 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 12:22 ص

ودع محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، معسكر الفراعنة بعد ختامه بعد الفوز الذي حققه مساء أمس الثلاثاء، أمام مالاوي بنتيجة 4-0.

وحقق منتخب مصر فوزا غاليا مساء الثلاثاء الماضي، أمام مالاوي بنتيجة 4-0، في لقاء الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2023.

ونشر صلاح صورا من معسكر منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ليودع به زملائه في الفريق.

فوز مصر أمام مالاوي وضع الفراعنة في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا الذي يأتي في المركز الثاني، في حين يتواجد منتخب مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أعلن من قبل تأجيل بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في بكوت ديفوار، إلى يناير 2024 رغم حملها اسم 2023.


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