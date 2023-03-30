روسيا تعلن اعتزام شركة فيترا وقف تصدير حبوبها في يوليو المقبل

قالت وزارة الزراعة الروسية، إن شركة فيترا التابعة لمجموعة تجارة السلع والحاصلات متعددة الجنسية جلينكور ستتوقف عن تصدير الحبوب الروسية اعتبارا من يوليو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان الوزارة القول، إن الشركة تدرس حاليا إمكانية نقل أصولها الروسية إلى ملاك جدد.

وأضافت الوزارة أن "انسحاب فيترا من السوق لن يؤثر على مستويات صادرات روسيا من الحبوب".

قالت وزارة الزراعة الروسية أمس إن شركة تجارة السلع الزراعية العملاقة، كارجيل إنك، ستتوقف عن تصدير الحبوب الروسية مما يزيد الغموض حول مستقبل صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أنه رغم أن كارجيل مصدر كبير للقمح الروسي، وتاجر غربي ضخم، فإن قرارها التوقف عن تصدير القمح الروسي لن يؤثر على صادرات البلاد بشكل عام.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحاصلات الزراعية الروسية لا تخضع للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب، لكن تداول هذه الحاصلات في السوق العالمية يمكن أن يكون معقدا نتيجة القيود المفروضة على البنوك والشركات الحكومية الروسية.

كما تواجه الشركات العالمية لتجارة الحبوب ضغوطا متزايدة للانسحاب من السوق الروسية.

ويضيف هذا الأمر المزيد من الغموض على وتيرة استمرار تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، في ظل عدم الاتفاق على مدة تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا.