وزير خارجية النمسا: نؤيد مذكرة اعتقال الرئيس الروسي

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الخميس، تأييد بلاده للمذكرة الدولية باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال استجواب للوزير النمساوي، اليوم في المجلس الوطني "البرلمان"، في جلسة عن حرب العدوان الروسية على أوكرانيا.

وذكر الوزير أن النمسا بصفتها واحدة من 33 دولة قامت بحملة نشطة من أجل إنشاء محكمة خاصة في المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالعمل العدواني الروسي.

واعتبر وزير الخارجية أن مذكرة التوقيف الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمثابة إشارة حقيقية وجادة حتى ضد رؤساء الدول.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد ألقى خطابًا أمام البرلمان النمساوي، في وقت سابق اليوم، دعا فيه إلى مزيد من التضامن مع أوكرانيا.