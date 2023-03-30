أمين عام مجلس حكماء المسلمين: الأزهر يعيش أزهى عصوره بجهود الإمام الطيب

هنأ الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة وعلماء وطلابًا؛ بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 1083 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف في 7 رمضان عام 361هـ.

وقال الأمين العام، في تصريح له: 1083 عامًا مرت على إنشاء الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الإسلامية الأعرق عبر التاريخ، ولا يزال يواصل عطاءه الفياض، يحافظ على ثوابت الأمة، ويجدد لها أمر دينها.

وأكد المستشار عبد السلام أن الأزهر الشريف يعيش اليوم أزهى عصوره بجهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حاملًا راية العلم والإيمان؛ لتبقى مآذنه السامقة شاهدةً على عظمة هذا البيت العلمي العتيق.