الخارجية الأمريكية: بلينكن سيؤكد دعم واشنطن لأوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيسافر إلى بلجيكا في الفترة من 3-5 من أبريل لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والمشاركة أيضًا في الاجتماع العاشر لمجلس الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية - في بيان لها اليوم - إن بلينكن سيؤكد لنظرائه الأوروبيين استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، والتزامها بالأمن عبر المحيط الأطلسي والنظام الدولي القائم على القواعد، وضمان أمن الطاقة مع تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وسيعقد بلينكن اجتماعات ثنائية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ونائب الرئيس جوزيب بوريل، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، ووزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا.