مستشار بالعدل الأوروبية: يجب عدم معاقبة فولكس فاجن مرتين بشأن فضيحة ديزل جيت

قال أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية، إنه يجب عدم معاقبة شركة فولكس فاجن الألمانية، مرتين من جانب دول مختلفة بالاتحاد الأوروبي على نفس الجرائم المرتبطة بفضيحة "ديزل جيت"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ووفقا لملخص رأي غير ملزم من جانب النائب العام مانويل كامبوس سانشيز - بوردونا من محكمة العدل الأوروبية، فأنه في حال كانت فولكس فاجن قد عوقبت في ألمانيا، فيجب ألا تتمكن هيئة المنافسة الإيطالية من فرض عقوبات أخرى على الممارسات التجارية غير النزيهة؛ لأن هذا يخرق، من حيث المبدأ، الحق في عدم الخضوع لمحاكمة أو التعرض لعقوبات مرتين على نفس الجريمة.



ويذكر أن فولكس فاجن، وقعت في براثن نزاعات مع أصحاب السيارات الذين يريدون استعادة أموالهم للخسارة في القيمة التي لحقت بسياراتهم بسبب التلاعب في البرمجيات التي كشفتها هيئة مراقبة أمريكية في سبتمبر 2015.



وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، سلسلة من الأحكام بما في ذلك قرار رئيسي في 2020 يفيد بأنه لا يمكن تبرير استخدام أجهزة ساعدت الشركة على تخطي اختبارات التلوث التي تنتجها محركات الديزل، بموجب قواعد التكتل.



وقالت فولكس فاجن، في بيان، إن الرأي يدعم وجهة نظرها وأنها واثقة من أن الحكم النهائي للمحكمة سوف يفعل نفس الشيء.