محافظ الغربية يكرم 30 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في أمسية رمضانية، أقيمت بمركز شباب كفر الزيات، 30 أم من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الخالق عياد عضو مجلس الشيوخ.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الشكر للنائب طلعت عبدالقوي، على هذه الدعوة الكريمة، موجهاً التهنئة لأهالي كفر الزيات ولأهالي المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم الذي يتزامن مع الصيام الكبير للإخوة الأقباط.

وأوضح المحافظ أن التطوير الذي يتم في مدينة كفر الزيات، هو بداية لخطة تطوير شاملة ستبدأ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، موجها الشكر لرئيس المدينة ولأعضاء مجلسي النواب والشيخ على دعمهم المستمر لتنفيذ مشروعات الرصف والتطوير.

كما وجه رحمي حديثه لأهالي كفر الزيات بضرورة المشاركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف تكوين أسرة قادرة على المشاركة في عجلة الإنتاج، كل فرد فيها يشارك في بناء هذا الوطن.

وأختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر إلى السيدات الحاضرات من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات، مشيرا إلى الدور الكبير والبارز في بناء وتنمية المجتمع.

وحضر الاحتفال المحاسب عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بكفر الزيات.