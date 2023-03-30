المستشار محمود فوزي: قطار الحوار الوطني متحرك ومائدته متسعة لكل المصريين

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك إيجابية ورغبة شديدة من كل الأطراف للمشاركة في الحوار الوطني، لافتًا إلى أن البيان الصادر اليوم، عن المنسق العام للحوار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، دليل على استمرار العمل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه والمنسق العام للحوار الوطني في حالة مشاورات ودعوة دائمة لرموز المجتمع المصري من كل الفئات والتخصصات؛ للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني.



وأوضح أن البيان الصادر اليوم، يعكس بعض الطلبات الواردة مؤخرًا، نتيجة اللقاءات والمشاورات المنعقدة، مضيفًا: «رسالة البيان أن العمل مستمر، وأن قطار الحوار الوطني متحرك وبابه ومائدته متسعة لكل المصريين».



وأشار إلى أن «إدماج المحكوم عليهم والمخلى سبيلهم في المجتمع، أحد الأهداف المعلنة للحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي»، لافتًا إلى أن «الحوار أعلن منذ وقت مبكر، أن أبوابه مفتوحة لكل المصريين، عدا من تلوثت أيديهم بالدماء».



وأكمل: «كلما كانت المقترحات المقدمة قابلة للمناقشة، ويمكن الخروج منها بنتائج عملية تفيد المجتمع، فتأكدوا أن صاحب المقترح سيكون موجودًا في الحوار».



وأكد حرص الأمانة الفنية على تحقيق أكبر تنوع ممكن بين المشاركين، مع احترام التنوع والتخصص، مضيفًا: «نراعي تلك المعايير، والحوار يركز بشكل أساسي على الشباب، خاصة أنه حوار نحو المستقبل والجمهورية الجديدة».



وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من الرموز والقيادات.



وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر.