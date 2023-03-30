المثلية الجنسية: ما مصير ملاجئ مجتمع الميم السرية في أوغندا؟

يقول علي، الذي تم تغيير اسمه حماية له: "قال لي والدي إنه لا يريد أن يراني مرة أخرى أبداً، وإنني لست ابنه بعد الآن".

وعلى الرغم من الصدمة الواضحة التي ترافقت مع هذه التجربة، تحدث الشاب إلينا بطريقة هادئة ولطيفة.

ويقول: "كان والدي يبحث عني لكي يعاقبني ويضربني، لكن والدتي طلبت مني الاختباء. لم تكن لدي خطة، لكنني عرفت أنه يجب علي ترك المنزل".

وتقدم لنا قصة علي مع وصمة العار والعنف والخوف، صورة عن حياة المثليين في أوغندا.

المثلية الجنسية محظورة في البلاد، لكن قانون مكافحة المثلية الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك في تحديد العقاب.

وينص المشروع، الذي لا يزال ينتظر الموافقة الرئاسية لكي يصبح قانوناً ساريا، بالحكم بالسجن المؤبد على أي شخص يُعرّف بأنه مثلي أو من مجتمع الميم، وكذلك يتضمن القانون الإعدام كعقوبة للاعتداء الجنسي على الأطفال عندما يكون المرتكب شخصا مثليا. وحسب القانون الحالي، الإعدام هو العقوبة في حال اغتصاب طفل دون سن 14 عاماً، أو إذا كان الجاني مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة- الإيدز، ولكن نادراً ما يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إغلاق أي مكان يلجأ إليه هؤلاء الأشخاص بحثاً عن الأمان، إذ يعتبر استئجار أحدهم لعقار "بغرض القيام بأنشطة تشجع على المثلية الجنسية" جريمة، كما يمكن عدّه بمثابة فتح بيت دعارة.

وبعد فراره من منزله قبل أربع سنوات، تم إخبار علي عن مكان يمكن أن يعيش فيه بأمان نسبي، وتقدم فيه وجبات طعام، كما يلقى فيه الرجال المثليون المشردون المساعدة في محاولة الحصول على عمل.

لم يكن قد مضى على علي، العامل السابق في مطعم، سوى بضعة أشهر في ذلك المكان عندما بدأ الإغلاق العام في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقال علي لبي بي سي: "في عام 2020، داهمت الشرطة الملجأ. واصطففنا في طابور، ودُعي الناس للتحديق بنا والسخرية منا وإهانتنا. كان الناس يبصقون علينا".

ألقي القبض على علي وأكثر من 20 رجل آخرين، بتهمة انتهاك قيود كورونا التي كانت تمنع التجمعات، وأرسلوا جميعا إلى السجن.

ويخبرنا عما حدث قائلاً: "عندما وصلنا إلى السجن، كان بعض السجناء يعرفون قصتنا، وقد قرأوا عنها في الصحف، وكان علينا أن ننكر أننا مثليون حفاظاً على سلامتنا".

لكن سلوك علي الاجتماعي لا يشي بالصدمة التي يقول إنه عانى منها أثناء سجنه.

ويقول: "أمر أحد السجانين والذي كان مطلعا على تفاصيل ملف قضيتنا، زملاءه الآخرين بضربنا، وانضم هو أيضا إليهم. بعض أصدقائي أُحرقت أعضاؤهم الخاصة بفحم الحطب، وتعرضنا للضرب لمدة ثلاث ساعات تقريباً بالأسلاك والألواح الخشبية"، وأرانا علي الندوب التي على ذراعيه.