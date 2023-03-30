وزير الاتصالات اللبناني يطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لحل أزمة عمال «أوجيرو»

طالب وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم، بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها ملف موظفي هيئة أوجيرو "شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية" الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ، يوم الجمعة الماضي، مما تسبب في انقطاع لخدمات الاتصالات والانترنت بعدد من المناطق بلبنان ويمتد أثره إلى العاصمة بيروت.

وأكد القرم - في بيان له اليوم الخميس - أن أي قرار يتعلق بشئون الموظفين سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا أو أي قرار مالي ليس من صلاحيته كوزير، موضحًا أنها أمور مناطة بمجلس الوزراء.

وجدد الوزير القرم التأكيد أنه يتفهم هموم موظفي هيئة "اوجيرو" ويعي أحقية مطالبهم، مؤكدًا أنه يلعب دوره كوسيط ما بين النقابة والمسئولين المخولين اتخاذ القرارات، وهو يسعى بكافة الوسائل المتاحة أمامه والتي يسمح بها القانون، إلى نقل طلبات وهموم الموظفين إلى سلطة القرار.

وشدد على أن الحوار هو الباب الأفضل لسلوك طريق الحل، داعيًا نقابة موظفي هيئة "اوجيرو" إلى فك الإضراب والعودة إلى لغة الحوار، وذلك لخدمة لقطاع الاتصالات وللقطاعات كافة.