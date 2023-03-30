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يستطيع معظم مرضى ارتفاع ضغط الدم ممارسة عبادة الصيام في شهر رمضان، لكن ساعات الصيام الطويلة تمثل فترة من الابتعاد عن أدوية الضغط، كما إن تنوع الأكلات أوقات الإفطار يخل بالنظام الغذائي؛ لذلك يكون اتباع خطوات صحية للحفاظ على ضغط الدم هاما لتجنب أية مضاعفات سيئة خلال فترة الصيام.

ونستعرض بعض النصائح الواردة بموقع "فري برس" المتعلقة بصيام مرضى الضغط برمضان.

مشروبات

ينصح بشرب 3 لترات من المياه متفرقة بالفترة بين الإفطار والسحور؛ إذ أن انضباط سوائل الجسم يساعد بضبط ضغط الدم.

يُنصح بتناول العصائر الطبيعية كسوائل تكميلية للماء بضبط كمية سوائل الجسم.

مأكولات صحية للضغط

ينصح بتناول الفاكهة مثل الموز الذي يحتوي عنصر البوتاسيوم إذ يقلل البوتاسيوم من القابلية لزيادة ضغط الدم.

يحبذ أيضا تناول الأسماك بمختلف أنواعها نظرا لاحتوائها على زيت الأوميغا 3 الذي يساعد في ضبط ضغط الدم.

ينصح بتناول الألبان والأجبان قليلة الدسم لاحتوائها على الكالسيوم المفيد بتقليل ارتفاع ضغط الدم.

المحاذير

ينصح بالابتعاد عن مصادر الصوديوم من مخلل وأطعمة محفوظة، إذ أن الصوديوم من الأسباب القوية لرفع ضغط الدم.

ينصح أيضا بتقليل المشروبات المحتوية على الكافيين كالشاي والقهوة إذ تزيد ضربات القلب وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

عادة صحية

ينصح بممارسة التمارين الرياضية خلال الفترة بين الإفطار والسحور؛ إذ تقلل القابلية لارتفاع ضغط الدم.

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