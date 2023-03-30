جنوب أفريقيا تستبعد قطع العلاقات مع روسيا

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قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، للصحفيين في بريتوريا، إن حكومتها لن تقطع العلاقات مع روسيا، بناءً على طلب من دول أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن باندور، القول: "هناك البعض الذين لا يرغبون في أن يكون لدينا علاقات مع صديق تاريخي".

وأضافت: "لقد أوضحنا أن روسيا دولة صديقة، ولدينا شراكات تعاونية منذ عدة أعوام".

وكان وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسية الكسندر كوزلوف، بجانب باندور، في مستهل اللقاء الثنائي الـ17 بين الدولتين.

وقالت باندور: "رغم أننا لدينا أصدقاء كثيرين في أنحاء العالم، لا يمكن أن تصبح أعداء فجأة بناء على طلب دول أخرى".

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تتبنى موقفا محايدا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.