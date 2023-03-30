مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أفريقيا سبب رفاهية الدول المتقدمة وعليهم مساعدتها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن الدول المتقدمة ملتزمة أخلاقيا بمساعدة الدول الإفريقية.

وأشار نيبينزيا -خلال جلسة بمجلس الأمن، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إلى أن حاجة العديد من البلدان في إفريقيا -في فترة ما بعد الصراع- إلى الدعم من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة، والتنمية الصناعية والزراعية، وإعادة بناء البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتعزيز أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية، ويجب أن تشجع جهود التنمية التماسك الاجتماعي وضمان التوزيع العادل لفوائد التقدم الاقتصادي.

وأضاف أن أفريقيا هي سبب رفاهية الدول المتقدمة لاستغلالهم مواردها، ولا يتم الوفاء بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها قبل نصف قرن بجلب المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7% من الناتج القومي الإجمالي، في عام 2021.

وأشار إلى أنه يمكن الحديث عن عجز في الدول النامية من تلقي 200 مليار دولار على الأقل كمساعدات غير مبررة سنويا، مشددا على أنه من غير المقبول أن يشترط المانحون تخصيص المساعدة للوفاء بالمتطلبات السياسية، أو ربطها بحالة حقوق الإنسان، أو غيرها من العوامل التعسفية.