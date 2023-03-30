فيتوريا يسلم تقريره النهائي عن المنتخب

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يجهز البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، خلال الساعات القادمة، التقرير النهائي عن رؤيته لمعسكر الفراعنة الأخير بشهر مارس الجاري، والذي شهد خوض المنتخب مباراتين رسميتين أمام مالاوي ضمن الجولة الثالثة والرابعة من مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليا على مالاوي بنتيجة 2-0 باللقاء الأول الذي جمعهما على ستاد الدفاع الجوي، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.

وفي المباراة الثانية في مالاوي، كرر منتخب مصر فوزه ولكن بنتيجة كبيرة 4-0، سجل الأهداف طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد مصطفى زيزو.

وقدم فيتوريا نفسه بصورة أكثر من رائعة مع منتخب مصر للجماهير المصرية، بعد نتائجه المميزة مع الفراعنة والذي خاض منذ توليه المسؤولية الفنية 5 مباريات حقق خلالهم الفوز منهم 3 مباريات ودية أمام النيجر 3-0 وليبريا 3-0 وبلجيكا 2-1، وفي مباراتي مالاوي الرسمية فاز المنتخب في اللقاء الأول 2-0 وفي اللقاء الثاني 4-0.

وسجل منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا 14 هدفًا في 5 مباريات، وتلقت شباك الفراعنة هدف واحد.

ونجح فيتوريا في قيادة منتخب مصر لصدارة المجموعة الرابعة بمشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024، برصيد 9 نقاط، ويتبقى للفراعنة الحصول على نقطة واحدة لحسم التأهل لأمم إفريقيا قبل مواجهتي منتخبي غينيا بالجولة الخامسة وإثيوبيا بالجولة السادسة والأخيرة.