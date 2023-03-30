 البيت الأبيض يحث المواطنين الأمريكيين مجددا على مغادرة روسيا فورا - بوابة الشروق
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البيت الأبيض يحث المواطنين الأمريكيين مجددا على مغادرة روسيا فورا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 9:02 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 9:02 م
جددت الإدارة الأمريكية نداءها للمواطنين الأمريكيين بمغادرة روسيا على الفور بعد احتجاز صحفي أمريكي، وهي الخطوة التي جاءت مفاجئة بالنسبة لواشنطن.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، إن تواجد المواطنين الأمريكيين في روسيا مقلق للغاية.

وأعلنت روسيا احتجازها لإيفان جيرشكوفيتش الصحفي بصحيفة "وول ستريت جورنال"، على خلفية مزاعم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وذكر كيربي، أن القبض على جيرشكوفيتش والتهم الموجهة ضده كانت مفاجئة.

وأضاف أنه لم يكن هناك تحذير مسبق ولا إشارة أن روسيا تعتزم اتخاذ أي إجراء خطير ضد الصحفيين عامة.

وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى روسيا، بسبب خطر الاحتجاز غير القانوني.

وذكر كيربي، أن احتجاز روسيا لمواطنين أمريكيين أو قمعها للصحافة الحرة والمستقلة ليس بجديد.

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