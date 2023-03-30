رئيس جامعة الإسكندرية: التحالفات الإقليمية بين الجامعات فكرة رائدة لإحداث نهضة شاملة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة، اليوم الخميس، أن التحالفات الإقليمية بين الجامعات فكرة رائدة لإحداث نهضة شاملة، مشددا على أهمية الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، لإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمجتمع المدني، وأجهزة التنمية المحلية، ومجتمع الصناعة.



وأوضح قنصوة، أن فكرة التحالفات هي فكرة رائدة لتوفير مناخ محفز، لتوطين وإنتاج وخلق اقتصاد المعرفة بالتعاون مع الصناعة، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية، بالتعاون مع الشُركاء من الصناعة، والتدريب الميداني المهاري للطلاب لإعدادهم لتلبية متُطلبات سوق العمل.



ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية ستقود التحالف الشمالي، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي، والبحث العلمي والصناعة، كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون من جامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة مطرو، جامعة العلمين، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.



وهنأ المجلس الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة صدور قرار مجلس وقف البر والإحسان، بتعيينه رئيساً لجامعة بيروت العربية اعتباراً من سبتمبر القادم، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية ستقدم جميع أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية، لخدمة الأمة العربية برؤية جديدة ومتميزة.