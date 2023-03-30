مدينة أبو قرقاص في المنيا تنظم ندوة عن خطورة الإدمان والمخدرات

نظم تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، ندوة توعوية عن "مخاطر المخدرات والإدمان والزيادة السكانية".

وجاء ذلك بحضور أشرف حسانين رئيس الوحدة القروية بأبو قرقاص البلد.

وأضاف رئيس المدينة، أن تنظيم الندوة جاء بهدف التوعية بخطر الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تذهب العقل وتجعل الشخص في حالة من التغييب ولا يدرك عواقب أفعاله.

وتابع: "الإدمان يمكن أن يتسبب في تنفيذ المتعاطي للمخدرات جرائم بشعة في حق نفسه، وأسرته ومجتمعه"، مؤكداً أن الإدمان هو إهدار للعقل والمال ومدمرًاَ للإنسان ومحيطه الاجتماعي.

وأكد أن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، فضلًا عن أن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم في حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذي يؤثر عليه.

وأضاف أن الدولة تولي هذه القضية اهتماماََ بالغاََ، لمحاولة تقليصها والقضاء عليها لما يترتب عليها من أفعال شنيعة.