الملك تشارلز يتابع تجميع كتيبة ألمانية بريطانية جسر عائم بشرق ألمانيا

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واصل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا زيارته الرسمية لألمانيا، اليوم الخميس، وهي أول زيارة خارجية يقوم بها منذ جلوسه على عرش المملكة المتحدة.

وخلال زيارة قام بها الملك لمنطقة فينوففرت بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، تابع الملك كيف قام نحو 100 جندي من كتيبة المهندسين الألمانية البريطانية 130 بتجميع جسر عائم سريع في غضون دقائق قليلة، وبعد ذلك عبرت مدرعة طراز بوكسر فوق الجسر.

ورافق الملك في الزيارة كل من الرئيس الألماني فرانك، فالتر شتاينماير، ورئيس حكومة ولاية براندنبورج ديتمار فويدكه.

وتحدث الملك مع جنود وأبدى قدرا كبيرا من الاهتمام بما قام به الجنود.

وحسب معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سأل الجنود عن مسقط رأسهم وعما يفعلونه والمدة التي أمضوها في الكتيبة وما إذا كانوا من جنود الاحتياط أم من الجنود العاملين.

وكان تشارلز، قال في البرلمان في وقت سابق، إن "ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ معها المملكة المتحدة بمثل هذه الوحدة المشتركة".

من جانبه، قال قائد الكتيبة شتيفان كلاين عن الأحاديث مع الملك إنها كانت "أحاديث محفزة ورائعة للغاية".

وعن العمل الذي قام به الجنود، قال كلاين إن الجنود بنوا جسرا عائما من خمسة أجزاء فوق قناة أودر-هافيل، ثم صعد الملك والرئيس الألماني ورئيس حكومة فوق الكوبري.

وكان الجنود تدربوا على ذلك في الأيام الماضية.

يذكر أن المركبة امفيبيا إم 3 البالغ ارتفاعها 4 أمتار يمكن ربطها بجسر عائم أو استخدامها كعبارة.

وحسب الجيش الألماني، فإن الكتيبة 130 التي تم إنشاؤها عام 2021 تعد الكتيبة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي لديها نظام الجسر العائم.

وتابع المناورة أكثر من 100 شخص من فوق أحد الجسور، وهتف بعضهم لفترة قصيرة ولوحوا بأعلام صغيرة.