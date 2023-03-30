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الكشف عن موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال

محمود باهي
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 3:57 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 3:57 م

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يحضر الاجتماع الفني من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

ويناقش الحضور خلال الاجتماع الفني كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كل من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.


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