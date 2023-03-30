ذكرت وزارة المالية الأوكرانية، أن الميزانية الحكومية تلقت منحة بقيمة 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة، تستخدم بشكل أساسي للمدفوعات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة -في بيان عبر موقعها الاليكتروني وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس- أن المنحة ستستخدم في سداد جزء من نفقات الموازنة العامة للدولة، ولا سيما مدفوعات المعاشات التقاعدية ودعم بعض برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية (مساعدة النازحين)، فضلا عن دفع رواتب موظفي القطاع العام والدولة موظفي خدمة الطوارئ وموظفي مؤسسات التعليم العالي.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قدمت الأموال من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي، وذلك في إطار التمويل الإضافي الرابع لمشروع النفقات العامة لتحمل القدرات الإدارية في أوكرانيا.

يذكر أنه -منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تلقت أوكرانيا 15.5 مليار دولار، في شكل منح من الولايات المتحدة.