كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لنادي الصفاقسي، حقيقة تلقيه عروضًا أخرى، قبل تولي مهمة تدريب الفريق التونسي.
وقال البدري في تصريحات إذاعية: «نادي الرجاء المغربي تفاوض معي لقيادة الفريق في الفترة الماضية، ولكنني رفضت العرض لوجود مشكلات في تدعيم الفريق ببعض الصفقات».
وأوضح: «نادي الصفاقسي يملك مشروع مميز لبناء فريق قوي بعناصر شابة، بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف من القيد لمدة موسمين».
وتابع البدري: «مباراتي الأولى مع الفريق التونسي ستكون أمام قطر القطري في البطولة العربية، وأسعى لتقديم بداية قوية والعبور إلى الدور القادم في البطولة».
وأتم: «إدارة الصفاقسي لديها رغبة في بناء فريق قوي ينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى».