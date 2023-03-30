سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لنادي الصفاقسي، حقيقة تلقيه عروضًا أخرى، قبل تولي مهمة تدريب الفريق التونسي.

وقال البدري في تصريحات إذاعية: «نادي الرجاء المغربي تفاوض معي لقيادة الفريق في الفترة الماضية، ولكنني رفضت العرض لوجود مشكلات في تدعيم الفريق ببعض الصفقات».

وأوضح: «نادي الصفاقسي يملك مشروع مميز لبناء فريق قوي بعناصر شابة، بعدما تعرض لعقوبة الإيقاف من القيد لمدة موسمين».

وتابع البدري: «مباراتي الأولى مع الفريق التونسي ستكون أمام قطر القطري في البطولة العربية، وأسعى لتقديم بداية قوية والعبور إلى الدور القادم في البطولة».

وأتم: «إدارة الصفاقسي لديها رغبة في بناء فريق قوي ينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى».