نائب رئيس جامعة الأزهر: يحق لمصر والأمة أن تفخر بوجود الأزهر

قال الدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن السابع من رمضان يعد يومًا تاريخيًّا في الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال السنوي لمرور 1083 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، فالأزهر رمز التوسط علمه يقين وهو حصن الدين، ويحق لمصر والأمة أن تفخر بهذا المؤسسة العريقة التي تقدم للدنيا الوسطية والاعتدال، وخصوصًا في هذا الشهر الكريم شهر القرآن والغفران والصيام.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن شهر رمضان شهر النور والقرآن فقد قال الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا}، فقد جاء رسولنا الكريم بالقرآن وهو النور المبين، هذا الكتاب الذي عظُمت معانيه وحسنت مبانيه ينير للعباد السبيل وخير دليل لأهل القرآن، فأهل القرآن أهل الله، فهو خير الذكر يدخل به الله سبحانه عباده الجنات، وعلى العباد أن يعتصموا بحبل الله ليدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يدخل الجنة ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة ورفعًا في درجاتهم.

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).