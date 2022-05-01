قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إنه جار الاستعداد لاستقبال زائري المدينة من المصريين والعرب، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم الخميس، أنه جار رفع كفاءة الحدائق العامة والمنتزهات، عن طريق تركيب شبكة ري بها كاملة، وزراعتها بالأشجار والزهور المبهجة، وإعداد أماكن لجلوس الزائرين، وأماكن لتقديم الخدمات بها، بالجهود الذاتية، بالتعاون بين مجلس المدينة والمواطنين.

وكشف عن تجهيز وتأهيل الشواطئ، ومنطقة الكورنيش، لافتًا إلى أنه جرى تجميل الحدائق بزراعة الزهور والصبار من المشتل الخاص بالوحدة المحلية، وأمد المزارعون الحديقة بـ21 نخلة، وعدد كبير من الأشجار المتنوعة.

وأكد رئيس المدينة، أنه يجري شن حملات نظافة يوميًا، بالتوازي مع أعمال رفع كفاءة الحدائق، وكل حملة تستهدف حيا من أحياء المدينة؛ لرفع المخلفات الصلبة، والرابش، والمخلفات الزراعية به، مشيرًا إلى أنه يجري خلال هذه الحملات رفع 20 طن مخلفات يوميًا.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف حيا، ولا تنتقل لآخر دون الانتهاء منه، بخلاف الحملات اليومية التي تجري بأحياء المدينة لرفع المخلفات المنزلية من صناديق القمامة من الشوارع.

وأضاف أنه يجري العمل على قدم وساق؛ لتجهيز المدينة لاستقبال زائريها من المحافظات الأخرى خلال الموسم الصيفي، وخلال إجازة عيد الفطر المبارك للاستمتاع بأجواء المدينة الرائعة.