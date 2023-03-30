نائب محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بمركز أوسيم

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل.



جاء ذلك، في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أيه معوقات.



ووجه نائب المحافظ، بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير والرصف.



كما تفقد النائب، أعمال فرد طبقة الرابطة للأسفلت بطريق جسر ترعة الزمر بداية من محور الضبعة في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول ٤ كيلو ووضع طبقة السن بطريق البراجيل أوسيم بداية من قرية البراجيل حتى مدخل مدينة أوسيم بطول ٥،٥ كيلو.



وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.